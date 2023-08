Jovem é atropelada ao tentar atravessar a BR-364 na faixa de pedestre e vai parar no PS

O governador Gladson Cameli (PP) esteve reunido nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana nesta quinta-feira, 3, e revelou que pretende zerar o ICMS aos empresários na próxima edição da feira agropecuária em 2024. Sobre a proposta de isenção do ICMS no mês da Expoacre aos empresários, Gladson se mostrou adepto a ideia para a iniciativa privada tocar a feira. "Sem conversar com minha equipe e vou acatar, uma iniciativa privada forte é um estado forte", declarou. Além disso, Gladson revelou que tem o objetivo de que seja arrecadado meio bilhão em negócios nesta edição da Expoacre. "Não importa o governador A ou B, a Expoacre é a marca do Estado onde devemos unir as pessoas e ter a oportunidade de expor o...