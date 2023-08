Dom Porquito é destaque como exemplo de sucesso empreendedor na Expoacre 2023

Um dos maiores grupos industriais do estado e da Região Norte, a Dom Porquito é o grande destaque da 48ª edição da Expoacre 2023. Com ampla presença no Parque de Exposições por meio de parcerias com restaurantes no espaço e estandes de instituições parceiras, como a Agência de Negócios do Acre (Anac), a empresa é o maior exemplo de sucesso no empreendedorismo local e serve como a principal referência para os demais negócios que estão presentes no evento.

Durante as nove noites da feira agropecuária, a empresa participa de atividades como palestras que remontam toda a trajetória da companhia, degustações dos produtos que conquistam o paladar dos visitantes, a ampliação da instituição para os mercados nacional e internacional, os desafios para consolidar ainda mais a suinocultura nas cidades acreanas e a geração de emprego e renda a partir da atividade da entidade industrial. A ideia é mostrar que empreender no estado é possível.

Kristiene Taveira, sócia-proprietária da agroindústria, lembra que a firma nasceu há cinco anos a partir da coligação com a Anac. Ela se emociona ao destacar que os primeiros passos foram dados em quando não havia crença no êxito da suinocultura no Acre e a atividade era quase inexistente. De acordo com ela, a persistência para seguir o objetivo de fortalecer este mercado gerou bons resultados, principalmente na oportunidade de negócios para os produtores rurais de todo estado.

“A Dom Porquito vem crescendo com muito sucesso e expandido nossos produtos para diversos países. É uma satisfação estar aqui com a Anac, outras instituições parceiras, nossos colaboradores e, principalmente, as pessoas que nos prestigiam e gostam dos itens que produzimos. Estes dias de Expoacre também são uma grande oportunidade de atrair novos produtores que queiram investir na criação de suíno e estar conosco”, declara a empresária.

As parcerias do empreendimento também geram workshops que capacitam os participantes e mostram que o modus operandi da empresa de trabalhar em parceria com os criadores de animais. Paulo Eduardo Santoyo, sócio e diretor Comercial de Exportação da Dom Porquito, ressalta que o principal objetivo é gerar mais oportunidades para as pessoas com o aumento das atividades de criação de suínos, novos postos de trabalho, valorização da produção acreana e crescimento econômico.

“O Acre virou um celeiro de investimentos. Nós temos condições, tecnologia e gente boa para trabalhar, que quer e precisa. Esse é o papel da Dom Porquito, fazer o agronegócio, fazer bons produtos, exportar e ajudar o nosso estado a ser extremamente competitivo como outros. Logisticamente falando, estamos mais bem posicionados que outros estados, como os do Sul. Seguir por esse caminho é a estratégia mais certa para aumentar mais o sucesso”, pontua Santoyo.

Presidente da Agência de Negócios do Acre, Waleska Bezerra ressalta que a presença da Dom Porquito na Expoacre 2023 é essencial para comprovar que o estado tem um grande potencial produtivo e econômico. Ela destaca que a parceria com o empreendimento também sempre traz inovações para o setor. “Estarmos juntos na feira é a forma de comprovar que aqui temos boas empresas, há trabalho para as pessoas e vale a pena investir no nosso estado. É um case de sucesso”.

