Show da cantora Mari Fernandez deve ser cancelado da 5° noite na Expoacre 2023

FOTO: JARDY LOPES Nesta segunda-feira, 31, a maioria do público da Expoacre é de famílias com crianças de todas as idades. A noite é gospel e tem com atração principal o cantor Lukas Agustinho. Espaços como o Parque de Diversão e as praças de alimentação são os mais procurados pelas famílias. Com o ambiente seguro, há muitas crianças de colo, como a Mairê Louise, de 8 meses, que brincou com o microfone do repórter do ac24horas, Leônidas Badaró, e também em carrinhos de bebê. E o público começou a se dirigir para o Parque de Exposições nas primeiras horas da noite, formando longas filas no caminho do Parque de Exposições.