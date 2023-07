Jovem perde controle da moto e colide contra meio fio na Avenida Getúlio Vargas

Em encontro realizado nesta sexta-feira (28) na Vila Campinas, produtores rurais ligados à Cooperaçaí estiveram reunidos com a deputada estadual e líder do governo, Michelle Melo, e representantes de instituições bancárias e de governo para debater melhorias para a comunidade e a destinação de emenda parlamentar para a cooperativa. Estiveram presentes o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), Valdemiro Rocha, e representantes da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); do Banco da Amazônia (BASA) e da Secretaria do Governo do Acre. Entre as pautas debatidas no encontro está a melhoria de ramais, construção de pontes, apoio com assistência técnica e incentivo à produção rural, acesso a crédito, bem como a destinação de recursos para apoio à cooperativa. Com a gerência do Banco da Amazônia (Basa) foram tratadas...