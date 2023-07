Mais de 5.000 turistas visitaram unidades de conservação do Acre em 2022

Em 2022, foram registradas mais de 21,6 milhões de visitas em 137 unidades de conservação espalhadas pelo país. O número é o triplo de 2021 (6,9 milhões).

No Acre, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 5.083 pessoas visitaram os dois parques monitorados pelo órgão — a Esec Rio Acre, santuário das cabeceiras do Rio Acre, e a Resex Chico Mendes. Para efeito de comparação, em 2021 duas UCs, o Parque Nacional da Serra do Divisor, e a Esec Rio Acre, receberam 404 visitantes.

No País, o alto número de visitas foi atingido com grande contribuição do turismo de sol e mar, além de conquistas técnicas do Instituto que melhoraram o processo de monitoramento. O ICMbio, diz ainda que tem investido cada vez mais em uso público, buscando oferecer mais e melhor ao visitante, trabalhando com as melhoras práticas de conservação ambiental.

O coordenador de planejamento e estruturação da visitação e do ecoturismo do ICMBio, Paulo Faria, afirma: “Os visitantes buscam diferentes experiências, das mais estruturadas e tuteladas às mais desafiadoras e “selvagens”, e desfrutam de uma grande diversidade de modalidades ofertadas, como caminhadas, campismo, ciclismo, banho de rio, de mar, observação de vida selvagem, montanhismo e atividades com objetivos educacionais.”

A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (SC) se manteve como a unidade mais visitada. A unidade catarinense recebeu 7,5 milhões de visitas, pouco mais de 500 mil a mais que no ano passado. Já na categoria Parque Nacional, o líder do ranking é o Parque Nacional da Tijuca (RJ), com 3,5 milhões de visitas. A expectativa é que esse número aumente ainda mais com o fortalecimento da contratação de pessoal e a readequação das estruturas existentes, previstas para acontecer nos próximos anos.