Petecão comemora início das obras no estádio ‘Marreirão’ de Sena Madureira

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) parabenizou, nesta terça-feira (25), o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, pelo início das obras de construção da cabine de transmissão profissional e de um sistema de iluminação moderno no estádio de futebol José Marreiro Filho, popularmente conhecido como “Marreirão”. Destacou que os recursos destinados à melhoria do estádio, no valor de R$ 575 mil, são provenientes de emendas de sua autoria.

Ressaltou, também, a importância de sua parceria de trabalho junto à gestão municipal e seu compromisso em alocar recursos para a estruturação dos esportes e do lazer em Sena Madureira e na região do Alto Purus. Acrescentou que reconhece a importância do estádio como espaço social de encontro e integração da comunidade.

Argumentou que a nova cabine de transmissão proporcionará melhores condições de trabalho aos profissionais envolvidos na cobertura e na transmissão dos eventos, por lhes garantir maior visibilidade das partidas. Frisou, além disso, que o novo sistema de iluminação será modernizado, o que permitirá a realização de jogos noturnos, ampliando as oportunidades para a prática esportiva e o entretenimento da população local. Completou os comentários referindo-se à previsão de conclusão das obras, prevista para o início do segundo semestre, já em agosto.

“Como municipalista, reconheço que todo investimento na comunidade é lucro na certa. Investir em esportes é investir no bem-estar da comunidade e no desenvolvimento social, ou seja, isso não é gasto; pelo contrário, é empregar dinheiro do povo para o povo. Estou certo de que o “Marreirão”, revitalizado, irá proporcionar melhores condições para atletas locais, além de incentivar a prática esportiva entre os jovens, promovendo a saúde, o lazer e a inclusão social. Motivo, para mim, de alegria por poder retribuir à população a confiança que me foi depositada.”