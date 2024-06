Priscilla diz que Yudi tirou seu BV com selinho no SBT: ‘Odeio esse dia’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Priscilla revelou bastidores de sua amizade com Yudi Tamashiro durante participação no Sabadou com Virgínia, do SBT. Durante infância e adolescência, dupla comandou o programa Bom Dia & Cia na emissora.

O que disse Priscilla

Eu odeio esse dia até hoje. Ele tirou o meu BV com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi?

BV é gíria de jovens para o termo ‘boca virgem’. Como citado por Priscilla na história com Yudi, “tirar o BV” de alguém significa que aquela foi a primeira pessoa a beijá-la na vida.

Apresentador brincou com a situação na época. “Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha sei lá, uns 13 anos”. Cantora reforçou que nunca namorou colega, pois eram muito amigos.

Durante atração, Priscilla também comentou sobre relação com Silvio Santos. “Quando comecei, ainda era uma telespectadora, admirando o Silvio. Agora, ele era quem pagava meu salário. Era uma confusão mental, mas também um enorme respeito por tudo que ele construiu”. O humorista Ceará e a mulher, Mirella Santos, também participaram do Sabadou com Virgínia.