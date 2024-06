Cuiabá atropela o Fortaleza, vence 1ª em casa e deixa zona de rebaixamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cuiabá goleou novamente no Brasileirão ao fazer 5 a 0 no Fortaleza, neste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Clayson, Ramon, Jonathan Cafu e Isidro Pitta, ainda no primeiro tempo, e Fernando Sobral, após o intervalo, marcaram os gols. O Fortaleza jogou o segundo tempo inteiro com dois a menos após expulsões de Brítez e Renato Kayzer no fim da etapa inicial. A partida foi realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Esta foi a segunda vitória do Cuiabá e a segunda goleada. Duas rodadas atrás, fez 5 a 2 no Criciúma. Entretanto, foi seu primeiro triunfo como mandante. O Cuiabá agora soma sete pontos e saiu da zona de rebaixamento, saltando da 19ª colocação para a 14ª.

A goleada é a segunda maior do Brasileirão até agora, ficando atrás apenas dos 6 a 1 do Flamengo diante do Vasco. Outros placares elásticos foram Botafogo 5 x 1 Juventude, Athletico 4 x 0 Cuiabá, Vasco 0 x 4 Criciúma, além da goleada já citada do Cuiabá.

O Fortaleza, que tinha perdido sua invencibilidade para o Bahia, por 1 a 0, sofreu sua segunda derrota seguida. Estacionado nos dez pontos, aparece na 12º colocação.

O Cuiabá começou com ritmo muito forte e abriu o placar logo aos dois minutos. O zagueiro Cardona bobeou na esquerda e dividiu a bola com Jonathan Cafu. A bola acabou do outro lado da área para Clayson, que chutou de primeira.

Aos 11, o Cuiabá ampliou com belo gol de Ramon. Ele pegou rebote de primeira fora da área e acertou o cantinho. Jonathan Cafu poderia ter feito o terceiro, mas perdeu cara a cara com o goleiro. Sem reação, o Fortaleza tentou com Yago Pikachu, mas o chute saiu por cima, sem perigo.

Jonathan Cafu se redimiu ao deixar sua marca aos 36. Após lançamento, o goleiro João Ricardo errou o cálculo e a bola o encobriu. O atacante foi rápido e só completou para o gol.

Já nos acréscimos, uma confusão tomou conta do jogo. Renato Kayzer se irritou ao ir cobrar lateral, pois Petit segurou a bola. O atacante, que entrou no primeiro tempo, foi expulso por dar um leve empurrão no técnico, que caiu no chão. O treinador também recebeu cartão vermelho. O zagueiro Brítez também foi expulso por reclamação, deixando o Fortaleza com dois a menos.

Para piorar, o Cuiabá ainda fez o quarto gol aos 52. Após chutão da zaga, Pitta desviou de cabeça. Mesmo bem distante do zagueiro, ele disparou em alta velocidade e retomou a posse de bola. Na cara do goleiro, não desperdiçou.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá teve um pênalti e Fernando Sobral fez 5 a 0 aos oito minutos. Mesmo com a grande vantagem, o Cuiabá manteve a postura ofensiva e teve bom chute de Clayson, defendido por João Ricardo.

Depois disso, o jogo diminuiu de ritmo, com o Cuiabá controlando a vantagem. Mesmo assim, não sofreu perigos do Fortaleza e chegou ao ataque em alguns momentos, como cobrança de falta de Clayson e chute de Bruno Alves. Assim, o placar terminou mesmo 5 a 0.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira, às 20h, para a décima rodada. O Cuiabá joga com o São Paulo no MorumBis, em São Paulo (SP), enquanto o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 5 X 0 FORTALEZA

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro (Filipe Augusto), Denílson (Lucas Fernandes) e Max (Fernando Sobral); Jonathan Cafu, Isidro Pitta (André Luís) e Clayson. Técnico: Petit.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Renato Kayzer), José Welison (Hércules) e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu, Lucero (Pedro Augusto) e Breno Lopes (Kauan). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Clayson, aos dois, Ramon, aos 11, Jonathan Cafu, aos 36, e Isidro Pitta, aos 52 minutos do primeiro tempo; Fernando Sobral aos oito do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Max (Cuiabá) e José Welison e Breno Lopes (Fortaleza).

CARTÕES VERMELHOS – Petit (Cuiabá); Brítez e Renato Kayzer (Fortaleza).

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA – R$ 70.000,00.

PÚBLICO – 4.474 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).