Rio Juruá está 2 metros abaixo do esperado para a época em Cruzeiro do Sul

O nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, marcou 5,51 metros neste domingo (16), a menor cota registrada nos últimos cinco anos para este período do ano. O manancial segue baixando diariamente desde a quinta-feira, 13, quando estava com 5,57 metros.

Nesta mesma época, em 2023, o afluente registrava na cota de 7,78 metros. A queda do nível comparado a este ano é de mais de 2 metros. “Ano passado, ele estava em um nível mais elevado, 2 metros acima do que está hoje na mesma época. A situação preocupa porque temos a previsão de pouca chuva no período”, afirmou o subcomandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão José Carlos, que recomendou atenção para quem for navegar no Rio.

Em Cruzeiro do Sul, a cota de alerta com relação à seca do Rio Juruá é de 2,30 metros e de alerta máxima 2 metros.

Afluentes secos

Os afluentes do Rio Juruá, como o Teto e o Breu, também estão com um baixo volume de água para a época do ano. Haru, um dos líderes dos Kuntanawa, subiu com um grupo até as cabeceiras do Tejo. Tiveram que empurrar ou puxar o barco várias vezes devido ao baixo volume de água no manancial. “Do jeito que já está nesta época do ano, vai apartar. Pode-se dizer que o Rio Tejo está morto”, citou ele, que mostrou em fotos a situação que enfrentaram nas cabeceiras do Tejo.