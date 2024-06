Bellingham marca e Inglaterra estreia com vitória na Euro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Inglaterra estreou com vitória na Euro 2024 diante da Sérvia na Arena Schalke, em Gelsenkirchen, assumindo a liderança do Grupo C com o resultado. Bellingham marcou o gol da vitória ainda no início da primeira etapa, e os ingleses conseguiram resistir à pressão dos adversários para garantir os três pontos.

INGLATERRA DOMINA E EXIBE CRIATIVIDADE

A seleção inglesa foi para o intervalo bastante satisfeita com seu desempenho no primeiro tempo. Após exercer muita pressão pela bola, os ingleses abriram o placar logo no início, com Bellingham aproveitando uma jogada de Saka para surgir na área e cabecear para o fundo das redes. Não satisfeita, a seleção inglesa continuou tentando sufocar os sérvios, mas passou a ceder espaços conforme o primeiro tempo avançava.

Com a seleção da Sérvia ganhando confiança, após o gol, Alexander-Arnold falhou e permitiu a única boa jogada de perigo dos sérvios. Mitrovic arriscou um chute de fora da área, que levou perigo ao gol inglês. Mesmo com a Sérvia conseguindo escapar da pressão inicial dos ingleses, o primeiro tempo foi de amplo domínio na posse de bola para a seleção de Gareth Southgate.

A primeira etapa terminou com uma posse de bola de 53% para a Inglaterra contra 47% da Sérvia. No início da partida, os números indicavam um domínio esmagador dos ingleses, com 80% de posse contra apenas 20% dos sérvios. Entretanto, a Sérvia conseguiu equilibrar o jogo na parte final do primeiro tempo mostrando mais organização.

Apesar da pressão inicial dos ingleses e da falha que quase custou caro, a seleção de Southgate demonstrou maior controle e criatividade com a bola nos pés. Os sérvios, por outro lado, mostraram potencial nos contra-ataques gerados pelos espaços deixados pela Inglaterra e apresentaram uma boa marcação.

FRIEZA E CONTROLE DOS INGLESES

A Inglaterra iniciou o segundo tempo querendo controlar o ritmo do jogo, como fez no primeiro tempo. No entanto, a Sérvia conseguiu equilibrar a partida e jogar de igual para igual no início da segunda etapa, chegando a ter mais posse de bola em alguns momentos.

A partir dos 20 minutos de jogo, os ingleses acertaram nas infiltrações, na marcação e nos passes. Com a melhora no desempenho, o treinador inglês decidiu mexer no time. Bowen entrou e, em sua primeira jogada, avançou pela direita e cruzou para a área. Harry Kane ganhou a disputa e cabeceou. Rajkovic espalmou, a bola tocou no travessão e não entrou!

Com o susto, a seleção da Sérvia passou a arriscar mais e finalizar na tentativa de buscar o empate. Os ingleses, então, decidiram se defender para manter os três pontos em sua estreia. Aos 36 minutos, Vlahovic ganhou o rebote na entrada da área e chutou com a perna esquerda. Pickford fez uma grande defesa para evitar o empate. A partir daí, a pressão sérvia aumentou na busca por um ponto.

Ao longo do fim da partida, os ingleses administraram o jogo e ajustaram a defesa para inibir os ataques do adversário. Com um jogo lento e objetivo, a seleção da Inglaterra conquistou a primeira vitória de forma precisa contra a seleção da Sérvia.

AGENDA

A Inglaterra volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 13h (de Brasília), para o confronto com a Dinamarca, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Já a Sérvia joga contra a Eslovênia, também na quinta-feira, às 10h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique.