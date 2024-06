O dono da bola é o Marcus Alexandre

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) não vai fazer cabo de guerra e brigar com o candidato a prefeito, Marcus Alexandre (MDB), para indicar o vice do partido. É o que Petecão tem dito nas reuniões com a cúpula do PSD. Na hora do debate o PSD deve apresentar nomes como sugestão para ser o vice, mas sem impor nada, é que tem falado Petecão. Para o presidente do PSD, o Marcus está liberado para escolher o vice que bem entender, sem que isso implique no fim do compromisso de lhe apoiar. O apoio ao Marcus não tem volta. Para Petecão, sua meta maior é ajudar a derrotar o prefeito Tião Bocalom, hoje, seu principal adversário.

PEC DO ESTUPRADOR

O QUE é que leva um deputado federal do Acre a apoiar um projeto que estabelece, na chamada “PEC do Estuprador”, que a pena para a menina que foi estuprada e aborta (hoje, a lei permite nestes casos), seja maior do que a do estuprador? É punir quem foi estuprada e beneficiar o estuprador, tudo em nome de um valor de extremismo de direita e do fanatismo religioso. Só a insanidade.

PAUTA DO MAL

É uma pauta do mal dos fanáticos religiosos e dos políticos de extrema-direita. Tudo usando o nome de Deus em vão e do extremismo de direita.

AGRESSÃO ÀS MULHERES

O QUE EMBUTE este tipo de conduta, além do extremismo de direita e o fanatismo religioso, é o machismo entranhado na sociedade, que diz o que a mulher pode ou não pode deixar de fazer. Ninguém está defendendo a legalização de aborto, mas que não se mexa na lei que existe, para não prejudicar milhares de mulheres que são estupradas todos os anos, a esmagadora maioria de pobres.

REAÇÃO DAS MULHERES

AS MULHERES estão se levantando para defender os seus direitos, de não aceitar o estupro como um fato corriqueiro. Enquete no site da Câmara Federal sobre a PEC do Estuprador, com mais de 3 milhões de acessos, mostra que 90 por cento dos que se manifestaram a respeito são contrários a favorecer os estupradores, com penas mais brandas do que para as mulheres. E não me venham de cara lavada com a conversa fiada que estão defendendo a vida. Aos desavisados: sou visceralmente contra o aborto genérico, mas a favor da lei em vigor.

MAIS UM DISCURSO QUEBRADO

EM Epitaciolândia mais um discurso dos dirigentes regionais do PP de que o partido não pode se juntar com a esquerda foi quebrado. O PT retirou a candidatura própria a prefeito para apoiar o candidato a prefeito pelo PP, Everton Soares. Os conchavos sempre falaram mais alto que a ideologia.

JUNTINHOS NO PALANQUE

EM Tarauacá, o PP, também, está com à esquerda no mesmo palanque. Um dos maiores apoiadores e aliados do candidato Rodrigo Damasceno (PP) é o Edvaldo Magalhães, do PCdoB. Senhores do PP, vamos parar com essa hipocrisia na capital, demonizando os partidos de esquerda. Não tem ninguém puro na política aqui da aldeia. Como bem indagou o ex-deputado federal Narciso Mendes: “Quem é o político com mandato que não comeu na gamela do PT?”. Some-se a isso o empresariado.

SEM MORAL PARA PEDIR VOTOS

O ex-secretário Alysson Bestene (PP) tem razão ao debitar à deputada federal Socorro Neri (PP) e ao presidente do diretório municipal, Aberson Carvalho, o PP ter hoje uma das chapas mais fortes para vereador. Mas se esqueceu disso quando o PP impôs à Socorro as maiores humilhações e que a sem condições morais de apoiar a candidatura do prefeito Bocalom. A não ser que queira jogar o seu perfil às traças e de uma mulher provida de brios.

ACERTOU NA PACA

O PREFEITO Tião Bocalom, no seu discurso nas comemorações do estado, disse que o Acre tem os piores índices de desenvolvimento econômico. Verdade. Mas, se atirou a flecha tentando acertar na Cotia dos governos da Frente Popular, acertou, por tabela, a Paca do governo Gladson, que está no segundo mandato. Palavras têm que ser sempre medidas antes de ditas.

DISPUTA DA ALELUIA

A BRIGA para ver quem aparece mais no show para o público gospel na EXPOACRE, entre a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick (UB), deve ter repeteco este ano. Ano passado a Mailza mandou tirar do palco um cabo-eleitoral do Alan, que queria tomar conta dos holofotes.

NOME DE CONSENSO

AMANDA VASCONCELOS deve ser a nova subsecretária de Ação Social. Vem a ser a ex-mulher do médico Israel Milani. Amanda goza da amizade pessoal da ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB) e confiança da vice-governadora Mailza Assis. O nome indicado pelo grupo do Fábio Rueda foi rifado. É lógico que Amanda deve apoiar Vanda Milani para deputada federal, em 2026.

FESTA GRANDE

O CANDIDATO a prefeito do Bujari, Michel Marques (UB), deu uma prova de força e unidade da oposição, na festa de lançamento da sua pré-candidatura a prefeito, com numeroso público. O prefeito Padeiro, se cuide! Michel foi prefeito do Bujari pelo PT.

JOGO FECHADO

O JOGO da escolha dos vices nas chapas dos candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), e Jéssica Sales (MDB), continua de portão fechado. Devem empurrar o anúncio para dentro do prazo das convenções municipais.

NÃO É POR FALTA

NÃO será por falta de boas candidatas a vereadora de Rio Branco que o eleitor vai deixar de votar numa mulher. Eis alguns nomes: Elzinha Mendonça (PP), Gabriela Câmara (PP), Lucilene da Droga Vale (PP), Degmar Kinpara (PSDB), Lana Vaz (PSDB), Lene Petecão (UB), todas com chance de tomar vagas da macharada na Câmara Municipal de Rio Branco.

O VERBO E A VERBA

HÁ muito tempo, o que vale numa eleição seja estadual ou municipal, não é o verbo do candidato, mas a verba que disporá para jogar na campanha. A qualificação, que deveria ficar em primeiro plano numa escolha de candidato, fica para último plano.

CHAPAS MAIS PESADAS

PP-MDB-PL-PSDB-União Brasil- SOLIDARIEDADE, são partidos que conseguiram montar chapas fortes na disputa de vagas na Câmara Municipal de Rio Branco.

ELEITOR MAIOR

QUEM pretende se eleger vereador focando na presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, fique atento: o maior eleitor na escolha do próximo presidente será quem vencer a eleição de prefeito. Sempre foi assim e será.

GENOCÍDIO CONTINUA

NÃO há nada mais desmoralizado no plano internacional que a ONU. Ninguém segue as suas decisões. Contínua por parte de Israel o genocídio de crianças, mulheres e idosos palestinos. O Lula está certo em não bater palmas para a chacina.

DOMINGO FELIZ

QUE Deus cubra todos com seu manto, neste domingo.

FRASE MARCANTE

“Não arriscar nada é arriscar tudo”. Césare Cantú.