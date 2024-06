Adolescente que sumiu de arraial é encontrado escondido em cima de telhado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O adolescente Pedro Asaf Alves da Silva, de 13 anos, que estava desaparecido desde a noite de sábado (15), após participar de uma festa junina na quadra 6 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, foi encontrado no início da tarde deste domingo (16).

De acordo com informações da mãe do rapaz, Pedro estava ferido e a família ainda não sabe realmente aonde ele estava.

“A gente não sabe exatamente onde ele estava. Ele nos disse que tava na casa de um amigo, mas a gente encontrou ele em cima do telhado da casa, escondido, bastante cansado, ralado. Ele disse que caiu de bicicleta e por conta disso se escondeu com medo de eu brigar com ele. Pedro disse ainda que passou a noite na casa de um colega, mas ninguém sabe quem é ninguém. Ele tava desidratado do sol, porque ele não queria descer do telhado com medo, e aí ele apareceu. Depois de muita luta, a gente em busca dele aqui, vimos a sandália dele no quintal do vizinho. Agora ele está descansado. Vou conversar com ele para saber o que realmente aconteceu. Achamos estranho porque ele nunca foi de fazer isso”, disse a mãe ao ac24horas.

Por fim, a mãe agradeceu a imprensa por ter ajudado a compartilhar a notícia do seu filho e finalizou dizendo que “o pior já passou”.