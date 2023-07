Criminosos invadem residência e três pessoas ficam feridas no Segundo Distrito

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Erivan Oliveira da Conceição, de 25 anos, o seu sobrinho Edivan Silva de Castro, de 25 anos e sua namorada identificada como Aline Silva dos Santos, também de 25 anos, foram feridos a tiros na noite desta terça-feira, 25, dentro de uma residência situada na rua Colinas, no residencial Rosalinda, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Erivan, Edivan e Aline estavam reunidos com os seus familiares na casa, quando vários criminosos invadiram a residência e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Erivan foi atingido com cinco projéteis na região do peito, costas, pernas e braço direito. Já Edivan e Aline foram atingidos com tiros nas pernas. Uma mulher não identificada e uma criança saíram ilesos durante o ataque. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, uma básica e outra de suporte avançado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Erivan deu entrada na unidade de saúde em estado de saúde grave, já Edivan e Aline estão com seu quadro clínico estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos autores dos crimes e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia acredita que o crime está relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).