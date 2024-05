Sonia Abrão diz que Mani Reggo estragou documentário de Davi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta quarta-feira (8), o jornalista Sonia Abrão não escondeu o desgosto que tem pela empresária Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito. Durante o programa “A Tarde É Sua”, da RedeTv!, os colunistas da atração comentaram sobre documentário que a Rede Globo produziu sobre o baiano e culpou ex do campeão do BBB24 pelo conteúdo. De acordo com a jornalista, a polêmica acerca do fim da relação deles acabou prejudicando a produção.

O assunto foi abordado por um dos colunistas do programa vespertino, que contou aos telespectadores da atração alguns detalhes sobre o documentário que a emissora dos Marinho gravou sobre Davi Brito. A produção estreou hoje no Globoplay, se chama “Davi – Um cara comum da Bahia” e tem 1h27 de duração. O jornalista criticou o resultado final do filme, afirmando que o protagonista da produção acabou aparecendo menos do que o esperado. Ele também se mostrou bastante insatisfeito com o tempo de duração e com o resultado final.

O documentário produzido pela Globo registrou o primeiro encontro de Davi e Mani Reggo após o reality show, mas a empresária não quis que a conversa fosse gravada e não autorizou o uso da imagem dela. A baiana também não quis dar um depoimento para a produção. “Assim como aconteceu com o documentário do Arthur Aguiar [campeão do BBB22], que acabou não acontecendo por conta de outras complicações de relacionamentos, a Mani acabou estragando tudo também, foi isso o que ela fez”, opinou Sonia Abrão.

“Ela não queria participar [do documentário] porque ela queria, junto com a outra empresa, serem os donos de um documentário que eles fariam sobre o Davi. O reencontro aconteceria nesse documentário deles, então ela não deu colher de chá”, opinou Sonia Abrão. Vale lembrar que a conversa de Mani Reggo com o campeão do BBB24 foi registrada pela produção no último dia 29 de abril, 13 dias após o fim do reality show e apenas 12 dias depois do início da confusão entre o ex-casal.