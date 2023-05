“Vamos modernizar a forma de produzir em Sena”, diz Mazinho no Rondônia Rural Show

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (União Brasil) participou nesta segunda-feira, 22, da abertura da Rondônia Rural Show, o maior evento do agronegócio da região norte realizado na cidade de Ji-Paraná-RO. A participação do gestor tem o objetivo de trazer experiências inovadoras compartilhando os bons projetos nas cidades rondonienses para o desenvolvimento da agricultura familiar e o agronegócio em seu município.

Ao lado do deputado estadual Gilberto Lira (União Brasil), Mazinho esteve reunido com o prefeito de Ji-Paraná, Isau Fonseca e o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ji-Paraná, Negão Filho do Isau. O vice-prefeito de Senador Guiomard, Ney do Miltão também esteve presente no evento acompanhando Serafim.

Para o prefeito a participação no Rondônia Rural Show é importante pela troca de informações com pequenos, médios e grandes produtores de vários setores agrícolas que estão modernizando suas produções com novas tecnologias.

“Fiz questão de vir a feira para pesquisar os implementos agrícolas colocados no mercado para que possamos adquirir e ajudar no apoio de nossas produções rurais no Acre, incentivando e fortalecendo dessa forma as famílias de produtores de Sena Madureira. Estive com o prefeito de Ji-Paraná, onde trocamos experiências de gestão e principalmente na área de apoio a produção agrícola, tendo em vista que Rondônia hoje, se destaca como um dos cinco estados de maior potencial de produção agrícola, além de ser um dos três maiores geradores de emprego do país atualmente”, disse o prefeito.

Mazinho frisou ainda que é preciso modernizar as técnicas de produção no Acre e especificamente em Sena Madureira para garantir o desenvolvimento da região. “Precisamos modernizar a forma de produzir, a agricultura e toda a tecnologia do agronegócio são os alicerces para o nosso desenvolvimento”, afirmou o prefeito.