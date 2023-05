Governo quer “importar” modelos de parcerias público-privadas de Santa Catarina e Paraná

O governo acreano está de olho em modelos de parcerias público-privadas (PPP) implantados em municípios de Santa Catarina e do Paraná para servir como parâmetros para o Estado e prefeituras do Acre.

Nos últimos dias, uma missão técnica do governo estadual realiza uma série de visitas e participando de reuniões em cidades como São Lourenço d’Oeste, Campo Erê, Quilombo, Palma Sola, Dionísio Cerqueira, Chapecó e até no município de Barracão, no Paraná.

O diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Governo (Segov), Marcos Clay Silva, representando o secretário Alysson Bestene, participa da missão, que conta com os prefeitos de Assis Brasil, Jerry Correia, e de Plácido de Castro, Camilo da Silva; o deputado Tanísio Sá, representando a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e representantes das secretarias de Agricultura (Seagri) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Pela iniciativa privada, participam as associações comerciais de Rio Branco, Plácido de Castro e Assis Brasil.

Marcos Clay explica que a missão é parte do Programa Protagonismo Empresarial, uma realização do Sebrae-Acre em parceria com a Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre). De acordo com Marcos, no retorno, a comitiva trará na bagagem a melhor metodologia para ser utilizada no Programa Protagonismo Colaborativo, que será implantado pelo Estado sob coordenação da Segov e da Seict.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.