“60% da população acreana está acima do peso”, diz cirurgião

As empresas do Acre venderam R$ 38,4 milhões pelo e-commerce entre 2016 e 2022, segundo levantamento inédito do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançada nesta quinta-feira (11).

Os dados são de uma ferramenta que acaba de ser lançada pelo MDIC, o Dashboard do Comércio Eletrônico Nacional, que reúne informações sobre vendas online realizadas no Brasil com emissão de nota fiscal.

Clique neste link para acessar o banco de dados.

No caso do Acre, os dados revelam que 97% das vendas se deram dentro do próprio estado. Destas, o destaque é para os cosméticos, como desodorantes, perfumes, cremes, xampus e maquiagem.

No mesmo período, os acreanos fizeram compras online de outros estados no valor de R$ 866,6 milhões — com destaque para aparelhos de celular, desktops e similares e televisores.

O Dashboard é a primeira ferramenta pública a agregar números oficiais do comércio eletrônico no país. Até então, boa parte das informações vinha de bases privadas.

“A compilação e publicação das estatísticas está alinhada aos esforços do governo para impulsionar e dar transparência à economia digital”, afirma Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC.

Segundo Moreira, o dashboard vai subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, inclusive para equalizar eventuais concentrações regionais, podendo, ainda, balizar decisões de investimentos das empresas.

Com informações da Assessoria de Comunicação (Ascom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).