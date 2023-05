Famílias comemoram Dia das Mães em Feira no Lago do Amor

Ao que parece, o efeito do ICMS monofásico continua puxando para baixo o preço do gás de cozinha, cujo valor médio da botija de 13 quilos está atualmente cotado em R$119,86 nesta 2.ª semana de abril. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a segunda semana consecutiva de redução no GLP: o botijão estava sendo vendido a um preço médio de R$120,20 no começo de maio quando na última semana de abril era R$120,34.

Assim, o gás acumula, entre a 1.ª e 2.ª semanas de maio, queda de R$0,64.

Em seu preço médio na 2.ª semana de maio o litro do etanol custou R$4,73 nos postos do Acre. O diesel comum saiu de R$6,74 para R$6,30 – redução considerável de R$0,40.

A gasolina aditivada está a R$6,31 e a gasolina comum a R$6,25 -mas custava R$5,99, em média, na 1.ª semana de maio.

O Governo do Acre já havia previsto “uma pequena redução” no preço médio do gás de cozinha por conta do ICMS monofásico. Essa medida foi detalhada pela Lei Complementar n.º 192/2022 para incidir em apenas uma etapa da cadeia com aplicação de alíquota fixa sobre o volume comercializado. O ICMS monofásico entrou em vigor no dia 1.º de maio. Estimativas indicam que os preços dos demais combustíveis subirão na maioria dos Estados. No Acre, os valores há meses oscilam.