Zezinho Barary volta a cobrar redução da tarifa aérea para o Acre

Ao participar de audiências públicas na Comissão de Viação e Transportes e na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o deputado Zezinho Barbary (PP) reclamou dos preços exorbitantes das passagens aéreas para a região Norte do País, principalmente para o Acre. Segundo o parlamentar, apesar da redução do ICMS do querosene de avião, autorizada pelo governo estadual, os passageiros são surpreendidos com os constantes aumentos do valor das passagens e a redução de voos para a região.

Na ocasião, Barbary voltou a cobrar uma solução definitiva para o problema que afeta diretamente os consumidores acreanos, notadamente do Vale do Juruá que hoje sofrem também com os cancelamentos de voos e são reféns do monopólio da companhia aérea Gol para sair ou chegar a Cruzeiro do Sul.

Em pronunciamento na tribuna da Casa, nesta quinta-feira 11, Barbary teceu severas críticas aos serviços oferecidos pelas empresas aéreas para a região, que vão desde a longa distância do portão de embarque no Aeroporto de Brasília às péssimas condições das aeronaves e o horário noturno oferecido aos passageiros.

“As empresas nos discriminam de todas as formas, passando pela cobrança de bagagens e assentos, acomodação e promessas de redução do valor da tarifa, o que nunca ocorreu. Espero que as empresas TAM e Gol nos reconheçam como cidadãos brasileiros” – disse o parlamentar.

Zezinho disse ainda que vai continuar cobrando os órgãos competentes a instalação do equipamento ILS no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, cujo sistema de pouso fornece orientações precisas aos pilotos de aviões que estejam na fase de aproximação final da pista de pouso.

Barbary disse que a ausência do ILS na segunda maior cidade do Estado, por várias vezes impede a operacionalização de aeronaves quando a visibilidade é mínima.