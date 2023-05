Indígena acreano que é ator estreia em novela da TV Globo

Com diversas apresentações musicais, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) realizou na manhã desta segunda-feira, 8, em Rio Branco, uma aula inaugural da Escola de Música do Acre (Emac), evento que representou a abertura do ano letivo de 2023.

A aula contou com a presença do secretário adjunto de Ensino da SEE, Tião Flores; do diretor-presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara; da vereadora Elzinha Mendonça e do diretor da Emac, Afonso Portela.

Este ano, a Emac está recebendo mais de 800 novos alunos, que irão estudar em dias alternados. A escola oferece aulas de violão, guitarra, piano, canto, bateria, percussão e até mesmo ukulelê. Em 2022 foram realizados investimentos na ordem de R$ 220 mil na aquisição de equipamentos.

De acordo com Afonso Portela, a Emac tem um projeto de levar também cursos para o interior do estado. A instituição atende alunos da rede pública, desde o ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio, alunos da rede privada de ensino e também a comunidade.

Trabalhando sempre no contraturno, a Emac destina 5% das vagas para pessoas com deficiências, 5% para crianças em situação de rua e vulnerabilidade social, além de 5% de vagas ainda para adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. “Mas a gente prioriza os alunos da rede pública”, afirma Afonso Portela.

“Este ano vamos dar continuidade aos investimentos, buscando parcerias para alocar recursos para a compra de equipamentos”, adiantou o secretário adjunto Tião Flores.

Minoru Kinpara destacou que a música está relacionada à essência das pessoas. “A música toca na gente, faz parte da nossa cultura e da nossa história, além de gerar renda e emprego para muita gente. É a nossa identidade”, afirmou.

Samira e Isabela: prestes a realizar o sonho de tocar um instrumento musical. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Samira Bonazoni e Isabela Macedo são alunas do Colégio Militar Tiradentes. A primeira vai fazer aulas de violino e a segunda de guitarra. “Sempre tive o desejo de aprender a tocar”, contou Samira.