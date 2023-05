Alegria acreana na Festa do Trabalhador: os bastidores do show de Joelma na capital

O público de mais de 20 mil pessoas começou a chegar cedo à região do Palácio Rio Branco, onde foi montado o palco que recebeu a cantora Joelma na capital acreana, na noite desta segunda-feira, 1º de maio. Muita gente se dirigiu ao local já por volta do meio-dia para garantir o melhor lugar para ver de mais perto possível a “Rainha do Calypso”.

Ainda em recuperação de sequelas da Covid-19, a artista paraense disse aos repórteres antes de subir ao palco que apesar dos cuidados que ainda está tendo (ela usou máscara durante a entrevista) estava com força e alegria para trabalhar e convidou o público acreano para o show que empolgou a grande multidão que tomou conta de toda a região em frente ao Palácio Rio Branco.

No meio da multidão, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos mostrou que a cantora é muito amada pelos acreanos. Com os grandes sucessos na ponta da língua, quem foi ao espetáculo mostrou que mesmo já tendo vindo muitas outras vezes no Acre, Joelma não perdeu o poder de encantar o seu público com um dos ritmos mais conhecidos do país.

Confira no vídeo os bastidores e a animação do público de Rio Branco na contagiante festa dedicada ao trabalhador e que foi promovida pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), com o apoio do governo do estado.

ASSISTA AO VÍDEO: