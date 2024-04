Emerson Jarude denuncia crise na educação e cobra transparência do governo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta terça-feira (23), durante a sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Emerson Jarude, do Partido Novo, fez um discurso sobre a crise na educação pública do estado, destacando a situação alarmante enfrentada por 220 alunos da escola Ramona de castro, localizada em Boa Vista.

O parlamentar criticou veementemente a demora na retomada das aulas, afirmando: “Imaginem vocês que os seus filhos ainda não estivessem estudando em pleno dia 23 de abril de 2024. Essa é a situação de 220 alunos da escola Ramona, que ainda não iniciaram o seu ano letivo”.

O deputado ressaltou ainda as falhas do governo estadual na condução das reformas necessárias nas escolas: “Uma reforma que deveria ser simples já se arrasta por seis meses, prejudicando gravemente o ano letivo dos estudantes acreanos”.

Jarude também criticou as prioridades do governo, apontando o contraste entre os gastos excessivos em itens não essenciais e a negligência na educação pública: “Vejo mais urgência em contratar empresas que fornecem flores, poltronas chiques e banquetes para eventos, enquanto os alunos sofrem com a falta de aulas”.

O deputado demonstrou preocupação com o futuro educacional do estado e enfatizou a importância da transparência e prestação de contas por parte do governo: “Vamos continuar fiscalizando, escola por escola, as condições da educação no nosso Estado do Acre.”

Emerson Jarude concluiu seu discurso com um apelo enfático pela priorização da educação no presente: “Estamos em 2024 e a educação não acontece no presente. Só cai a cada dia nos rankings que acompanhamos pelo Brasil afora”.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale