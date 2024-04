Projeto apresenta os Povos Indígenas do Juruá para estudantes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tendo como público-alvo os estudantes, o projeto “Os Povos Indígenas do Vale do Juruá”, teve início nesta segunda-feira, 22, no Cantinho dos Artistas, espaço localizado abaixo do palco do Teatro dos Náuas. A iniciativa é da Assistente Social, Maria Édila da Costa Souza, que atua no ramo cultural há 5 anos como produtora e cenógrafa de espetáculos. A exposição se estende até sexta-feira, 26, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

O projeto consiste em uma semana de atividades, incluindo palestras, rodas de conversas, apresentações de filmes e documentários feitos pelos indígenas, exposição de artefatos indígenas como arcos, flechas, canoas e a retratação da alimentação dos indígenas.

Com apoio institucional do governo do estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansur, o projeto tem como objetivo principal apresentar os ricos saberes indígenas com ênfase na singularidade dos aspectos de organização social, política e cultural de cada cultura como conteúdo escolar. “Também visa despertar nos estudantes não indígenas a necessidade de analisar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial dos saberes indígenas, contribuindo para a consolidação de nossa identidade acreana e proporcionando aos estudantes uma vivência das comunidades indígenas da região do Vale de Juruá”, citou a proponente.

Na abertura do projeto, representantes de diversas instituições parceiras marcaram presença, incluindo o Instituto Federal do Acre, a Universidade Federal do Acre e a Organização dos Povos Indígenas do Juruá- Opirj. Francisco Piyãko, presidente da Organização, ministrou palestra sobre a importância e a diversidade dos povos da região e o trabalho da instituição para consolidar as políticas públicas para os povos originários.