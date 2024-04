Marechal Thaumaturgo inicia implantação da rede de abastecimento de água

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo deu início nesta terça-feira, 23, ao serviço de implantação da rede de abastecimento de água da Vila Restauração, localizada às margens do Rio Tejo. Segundo o prefeito Valdelio Furtado, estão sendo investidos R$ 600 mil no novo sistema, sendo R$ 300 mil de uma emenda do ex-deputado federal Jesus Sérgio e recursos próprios.

No mês passado, a Prefeitura concluiu o serviço nas comunidades ribeirinhas São Francisco/Dari, São Francisco/Josino, Dona Florinda, Maranguape Velho e Luciene no Rio Tejo com investimento de R$ 200 mil de recursos próprios.

Anúncios

Em dezembro de 2023, o prefeito Valdelio Furtado anunciou o valor de R$ 400 mil para ampliação do sistema de água potável nas comunidades ribeirinhas do Rio Juruá. O recurso é fruto de uma emenda do senador Sérgio Petecão e recurso próprio.

“Nos últimos dois anos e meio de mandato, são mais de dez comunidades contempladas com os poços artesianos, armazenamento e rede de distribuição. Investir no abastecimento de água, em especial nas comunidades rurais de Marechal Thaumaturgo, é crucial para assegurar o acesso a esse recurso vital, promovendo a saúde, qualidade de vida. É um dos grandes legados de nossa gestão. Porque antes essas famílias iam aos rios e igarapés buscar água em balde e panelas. Hoje, recebem na torneira de casa. Uma água saudável para o consumo”, afirma o prefeito Valdelio Furtado.