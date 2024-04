Gusttavo Lima leva cavalo ao palco de show e gera polêmica; veja vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Gusttavo Lima, 34, que no último sábado, 20, se apresentou com o festival Buteco no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, chamou muito a atenção dos fãs ao levar um cavalo ao palco durante a abertura do show. O animal pertence ao haras do sertanejo, que cria a raça Friesian.

Nas redes sociais, viralizaram vídeos do momento em que o animal foi conduzido por Lima e as cenas dividiram opiniões. Alguns internautas falaram que o cavalo estava aparentemente estressado por conta do barulho dos equipamentos eletrônicos e da gritaria do público.

Anúncios

Os cavalos da raça Friesian é muito usado no adestramento clássico e circense e equitação. No Brasil, um exemplar adulto pode custar até R$ 500 mil.

Veja:

E o Gusttavo Lima que colocou simplesmente um cavalo no palco do Buteco BH 😂👏 pic.twitter.com/XXQgHLHvTY

— AMO SERTANEJO (@amosertanejof) April 21, 2024