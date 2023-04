Arara do Rio Amônia, no Acre, é uma das terras indígenas demarcadas

Após uma das maiores enchentes enfrentadas pela população da capital acreana, a preocupação agora é com a chegada do período de estiagem e uma possível seca severa do Rio Acre em Rio Branco.

Na manhã desta sexta-feira, 28, de acordo com a Defesa Civil, o nível do manancial é de 6,85m. O nível atual é considerado normal para esta época do ano, a preocupação das autoridades é outra. O que tem tirado o sono dos profissionais que monitoram o Rio Acre é a velocidade da vazante apresentada nos últimos dias. Em comparação à medição de ontem, por exemplo, o nível do rio baixou 33 centímetros.

Por isso, o coordenador da Defesa Civil na capital acreana faz uma projeção preocupante para o mês de maio. “A nossa estimativa é que com essa velocidade que o rio está baixando, cheguemos no final do próximo mês de maio com o nível do Rio Acre com cerca de 3 metros. Isso é muito preocupante, porque os meses seguintes até setembro são os mais secos. O normal seria que no final de maio estivéssemos com pelos cinco metros”, diz Cláudio Falcão.

O coordenador da Defesa Civil explica ainda que após um inverno amazônico de muitas chuvas é normal o período de estiagem também ser fora do comum. “É normal sim, é algo recorrente. Se temos um período do ano em que se chove mais do que o esperado é normal que tenhamos um período de seca também maior por causa da quantidade menor de chuvas”, explica.