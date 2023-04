Show de Amado Batista que seria pago com dinheiro da Educação é cancelado no Acre

A prefeitura de Rodrigues Alves, no interior do Acre, anunciou nesta quinta-feira, 27, o cancelamento do show do cantor Amado Batista, no valor de R$ 310 mil que estava marcado para o dia 27 de julho. Para pagar o evento, a prefeitura havia publicado no Diário Oficial do Estado do último dia 14, que o dinheiro seria da Educação do município. Em seguida, deu nova versão, de que o governo do Estado pagaria pelo show, o que foi negado pela gestão estadual. O Ministério Público do Acre, pediu explicações sobre o gasto com o show.

Nesta quinta, no Diário Oficial, o prefeito Jailson Amorim suspendeu a contratação que seria feita por meio de Inexigibilidade de licitação. A alegação é de ter recebido alerta do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE, sobre inconsistências apontadas no processo de contratação.

“O prefeito Jailson Amorim comunica aos interessados que a licitação na modalidade inexigibilidade de licitação da empresa A.B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES especializada em produção musical exclusiva na comercialização de show do cantor amado Batista Batista está suspensa em virtude de correções parciais a serem realizadas no referido processo, em atendimento ao alerta doTribunal de Contas do Estado do Acre – TCE. A continuidade do referido processo será retomado tão logo sejam sanadas as inconsistências apontadas”, destacou a publicação.

Depois do anúncio do show o prefeito sofreu uma série de críticas com relação à necessidades urgentes de Rodrigues Alves, nas áreas da saúde e educação.