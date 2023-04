Presidente da Apeac não concorda com novo reajuste e diz que equipe afunda Gladson

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas

Vanusa Vilela, mãe da cantora Nayara Vilela, que foi velada e enterrada essa manhã no cemitério Morada da Paz, prestou sua última homenagem à filha falando sobre o amor do convívio em família.

Vanusa descreveu que desde pequena, antes mesmo de elaborar com precisão a pronúncia das palavras, Nayara Vilela já encantava familiares com a voz afinada, “cantava com o coração”.

“Ontem eu pedi pra ela: ‘me mostre onde você quer ficar, por favor’, quando cheguei aqui no cemitério às 6 da manhã, que caminhei, via ela caminhando e correndo pelo campo, e aquilo me deu paz. Eu sei que ela me amava muito, e eu a amava muito”, disse a mãe de Nayara, e em outro trecho da fala, lamentou o resultado da aflição da filha: “recebi ontem muitos relatos de gente que ela ajudou, mas não consegui ajudar minha filha. Eu sei que ela está em paz, foi isso que eu vi hoje, sei que está com a avó dela, mas ainda vai continuar no coração de muita gente”.

O último encontro com a filha viva

“Segunda-feira, eu almocei com ela. Ela falou: ‘mãe minha barriga está grande, eu vou fazer regime mas o Tarcísio tem que fazer também, gosto dele bem bonito junto comigo’. Ela disse que conheceu uma moça que estava indo embora para a Espanha, mas que ela amava o Acre e amava o marido, que estava feliz. Quando cheguei em casa, tudo aconteceu”, disse Vanusa Vilela.