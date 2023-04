“Governou tratorou”, diz Sindicato de Gestores e Técnicos sobre reposição concedida

A área queimada acumulada entre 1985 e 2022 no estado do Acre foi de 26.261 km² – a 13ª colocação entre todas as unidades da federação, de acordo com os dados disponíveis na Coleção 2 do MapBiomas Fogo, lançada no Seminário “Fogo no Brasil: Estratégias aplicadas ao Manejo Integrado do Fogo (MIF)”, nesta quarta-feira (26/04) com apoio do PrevFogo-IBAMA.

O novo mapeamento da superfície queimada pelo fogo no Brasil revela que a área queimada entre 1985 e 2022 em todo o país foi de 185,7 milhões de hectares, ou 21,8% do território nacional. A média anual alcança 16 milhões de hectares/ano, ou 1,9% do Brasil. Extensões comparáveis, no caso do acumulado em 38 anos, a área equivale à soma da Colômbia com o Chile.

Principais resultados da Coleção 2 do MapBiomas Fogo, com dados anuais e mensais de área queimada entre 1985 e 2022 no Brasil.

A área afetada pelo fogo varia entre os seis biomas brasileiros, com o Cerrado e a Amazônia concentrando cerca de 86% da área queimada do Brasil entre 1985 e 2022. O Cerrado queimou em média 7,9 ha/ano, ou seja: todo ano uma área maior que a da Escócia queimou apenas nesse bioma.

No caso da Amazônia, a média foi de 6,8 milhões de hectares/ano – quase uma Irlanda. Mas quando se analisam as áreas dos biomas, a liderança é do Pantanal, que teve 51% de seu território consumido pelo fogo nesse período.

O estado de Mato Grosso apresentou maior ocorrência de fogo, seguido pelo Pará e Maranhão. Os municípios que mais queimaram no país entre 1985 e 2022 foram Corumbá (MS), São Félix do Xingu (PA) e Formosa do Rio Preto (BA).