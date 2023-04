Cáritas informa cartão multipropósito para vítimas de alagação do Acre

A organização humanitária Cáritas Brasileira informa em seu portal o advento do projeto “Apoio Humanitário para as Famílias Impactadas pelas Inundações no Acre” visando atender famílias que sofreram com as enchentes no Acre. A iniciativa tem duração de três meses e contempla a distribuição de 190 cartões multipropósito com R$980 cada, podendo ser utilizados para a compra de alimentos e de produtos de higiene e limpeza, além de pagamento de despesas com moradia e transporte.

O projeto é executado pela Rede Cáritas no Brasil, em parceria com a Catholic Relief Service (CRS) por meio do Programa Empower, com o apoio técnico da Agência Católica para o Desenvolvimento Ultramarino (CAFOD), e financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

As atividades tiveram início no dia 10 de abril, com o cadastramento de famílias afetadas em Rio Branco, Brasiléia e Epitaciolândia, com a finalidade de realizar um diagnóstico de vulnerabilidades para direcionamento da ajuda humanitária a quem mais precisa.

A distribuição dos cartões multipropósito já começou na 3ª semana de abril. As ações de resposta à emergência e de assistência às famílias afetadas pelos efeitos das fortes chuvas no Acre fazem parte da área de atuação em Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências (MAGRE) da Cáritas Brasileira.