Após demitir Marfisa, Bocalom recebe Márcia Bittar em gabinete

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), visitou entre os dias 20 a 23 de abril comunidades ribeirinhas no Parque Nacional da Serra do Divisor, região mais ocidental do Brasil.

Gonzaga fez questão de participar das ações realizadas em quatro comunidades onde foram disponibilizados atendimentos médicos, odontológicos, jurídicos, psicológicos, entre outros serviços de assistência social. O parlamentar também participou da entrega de dezenas de sacolões aos moradores da região.

De acordo com Gonzaga, é gratificante levar atendimentos aos moradores da Serra já que a região é de difícil acesso. O presidente da Aleac também parabenizou o governador Gladson Cameli e o secretário Lauro Santos pela ação desenvolvida na região.

“Para mim é muito gratificante estar participando desta comitiva que está trazendo benefícios aos moradores da Serra do Divisor e estar representando os 24 parlamentares do estado. A Aleac tem trabalhado, tem dado a sua contribuição não só para o Governo do Estado, mas para outros setores, para as instituições e tem participado daquilo que é bom para a população acreana. Quero parabenizar o secretário Lauro e o governador Gladson Cameli por esta iniciativa tão importante e que tanto beneficia a população aqui no Parque Nacional da Serra do Divisor”, comentou Luiz Gonzaga.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, Lauro Santos, comentou que a ação social integrada visa atender as comunidades mais isoladas do Acre.

“Então é importante a gente ter essa simbologia emblemática de estar no ponto mais distante do território brasileiro, na parte ocidental. Então a gente está aqui contando com a presença da Secretaria Municipal de Mâncio Lima, a qual eu quero agradecer a participação massiva de toda equipe do prefeito Isaac, que está aqui não só com a saúde, mas também com a assistência social, com serviços inclusive de embelezamento com o projeto social Salão Social para essas pessoas que precisam de todo nosso apoio”, comentou Lauro Santos.

O secretário também agradeceu a Marinha Brasileira que está fazendo a orientação de registro de cursos e orientação à navegação na região, pois, de acordo com Lauro, isso é de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo na Serra do Divisor.

A ação social realizada na Serra do Divisor contou com a participação da Aleac, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDHM), Defensoria Pública, Secretaria da Mulher do Estado, Secretária de Saúde do Estado (Sesacre), Prefeitura de Mâncio Lima, Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, ICMbio e Gefron.

Ao total, 6 comunidades foram beneficiadas, dentre elas Gibraltar, São Salvador, República, Pé da Serra, 7 de Setembro e Zumira. Durante a ação foram atendidos 366 ribeirinhos que vivem às margens do Rio Moa, dentre eles homens, mulheres, idosos e crianças.

Atendimentos odontológicos e médicos

O tenente do Exército, Paulo Roberto, foi o cirurgião dentista que realizou 99 procedimentos durante os dois dias de ação na Serra do Divisor, onde na oportunidade ele explicou a nossa reportagem a importância destas ações nestes locais mais isolados na região do Juruá.

“É de suma importância participarmos com o Exército Brasileiro de uma ação cívico militar como essa, onde nós podemos contribuir com atendimento médico, odontológico e também fiscalizar os crimes transfronteiriços e transnacionais numa região de floresta amazônica de mata fechada. E com isso estamos com atendimento médico, odontológico, atendimento clínico e distribuição de medicação e no atendimento odontológico. Um atendimento mais voltado para prevenção e procedimentos de restauração, de devolver a saúde pras pessoas, inclusive até com procedimentos estéticos que possam melhorar o sorriso das pessoas. Esse é o trabalho do Exército Brasileiro, um abraço forte e uma mão amiga para a sociedade de Cruzeiro do Sul”, comentou Paulo Roberto.

O Exército Brasileiro juramente com a Sesacre também contou a presença dos médicos Antônio Libânio e João Marcos que juntos realizaram durante a ação 60 atendimentos médicos.