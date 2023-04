Gladson oferece Filé de Filhote na manteiga a Fachin em almoço no Palácio

O governador Gladson Cameli e a vice Mailza Assis fizeram uma recepção calorosa no Palácio Rio Branco na tarde desta quinta-feira, 20, para receber o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sua esposa Rosana Fachin, que é desembargadora aposentada, e toda a cúpula do poder judiciário do Acre em um almoço pomposo.

No salão principal da sede do governo, o chefe do executivo fez um pequeno tour para mostrar as obras e a estrutura do local, o que deixou um dos 12 ministros do supremo bastante impressionado com a história do Acre.

No almoço, que contou com a participação de todos os desembargadores do Acre, incluindo a presidente do Tribunal, Regina Ferrari, teve como entrada dadinhos de tapioca com melaço. Como pratos principais, foram oferecidos às autoridades Filé Mignon ao molho de castanha e Filé de Filhote flambado na manteiga Cabeça de Touro com brócolis e abobrinha italiana. Entre as bebidas oferecidas, um suco de cupuaçu foi o destaque, ao lado de um suco verde detox.

A agenda de Fachin no Acre é composta de pelo menos duas agendas oficiais. A primeira ocorreu pela manhã, no Tribunal de Justiça do Acre, onde o Ministro recebeu da Comissão de Honraria a Ordem do Mérito Judiciário, maior honraria na ordem Grã-Cruz no Estado. Já é a segunda é que ele também será homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral e receberá a a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral acreana. Além disso, Fachin irá proferir a palestra “Desafios da Justiça Eleitoral”.

O almoço ocorre um dia após o pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar os recursos em que o chefe do executivo acreano pedia a anulação da Operação Ptolomeu, desencadeada a terceira fase pela Polícia Federal no início de março. Os advogados de Cameli requeriam também que a ação fosse transferida a competência de julgamento para a Justiça Eleitoral, o que também foi negado. Não se sabe se esse assunto foi abordado no almoço.