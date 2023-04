Discussão entre médicos em corredor da Fundhacre termina em agressão física

Uma discussão entre os Médicos Marcos Paulo Bosetto Nanci e o cirurgião Nonato Anute por uma suposta negligência médica terminou em agressão física na tarde da última terça-feira, 18, e resultou no paciente Odir Salmazo, de 77 anos, intubado e correndo risco de morte nesta quarta-feira, 19. As vias de fato aconteceram no corredor da Enfermaria C, de cirurgia geral, na Fundação Hospitalar do Estado do Acre, em Rio Branco.

A reportagem do ac24horas teve acesso a um vídeo gravado por um acompanhante de um paciente, mostrando os dois profissionais discutindo no corredor e trocando empurrões e palavras de baixo calão.

As imagens mostram o médico Marcos Paulo partido pra cima e empurrando o cirurgião Nonato, o cirurgião pede para que ele olhe no seu rosto e fale o que Marcos tinha o chamado. “Eu sou o bobão? O machão? Você é um moleque, você está pensando que é o que? Machão é você… Você é um bosta, um merda”.

Funcionários relataram à reportagem que a briga se iniciou devido o paciente Odir Salmazo ser transferido da Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) para a enfermaria da UTI ao qual o Cirurgião Nonato Anute estava de Médico Assistente, a transferência se deu por ordem do responsável Técnico da UTI Médico Marcos Paulo. Nonato foi pedir informações do porquê que o paciente saiu da UTI, Marcos se irritou e partiu para as vias de fatos no corredor.

O ac24horas entrou em contato com o Presidente da Fundhacre João Paulo Silva, para saber mais a respeito do caso envolvendo os dois Médicos e a situação do paciente Odir Salmazo. Fugindo da polêmica, o gestor simplesmente repassou o caso para o Diretor Médico da Fundhacre, Evandro. “Vou te mandar o número do nosso Diretor Médico Dr. Evandro que poderá te passar informações oficiais. Ele enquanto diretor Médico poderá te manter informado”, concluiu João Paulo.

A reportagem entrou em contato pelo Whatsapp com Evandro para falar sobre os assuntos e o mesmo respondeu que todas medidas cabíveis estão sendo tomadas. “Todas as medidas cabíveis serão apuradas pela equipe da Fundação e serão conduzidas de forma administrativa”.

ASSISTA AO VÍDEO: