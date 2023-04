Militante histórico, Manoel Lima pede desfiliação do PT: “já não me sinto mais em casa”

O membro da facção Bonde dos 13, José Renilson Afonso da Silva, de 24 anos, vulgo “Trakina” foi executado a tiros e Jerfeson Daniel Alves da Silva de 20 anos, foi ferido durante um ataque de membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV) na noite desta quarta-feira, 12, na Praça da Juventude situada na rua Palmeiral no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito, de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José Renilson e sua esposa chegaram na praça em uma motocicleta modelo Honda CG Titan 150, de cor prata, placa MZW-2B17 para assistir aos jovens jogando futebol na quadra, quando quatro criminosos chegaram em uma caminhonete de cor preta, dois desceram do veículo e seguiram até aonde José Renilson estava e em posse de armas de fogo efetuaram mais de 20 disparos. A vítima foi atingida com cerca de 10 projéteis na região da cabeça, peito, costas, braço e perna. Durante o ataque dos criminosos um jovem identificado como Jerfeson Daniel que estava próximo de José também foi ferido com um tiro no braço esquerdo. Após a ação os membros do CV fugiram do local.

A ambulância do suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os p0aramédicos chegaram ao local, José Renilson já se encontrava morto. Já Jerfeson Daniel foi conduzido por terceiros ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em Criminalística, em seguida colheram as características da caminhonete, dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que o clima está relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC).