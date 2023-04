No Acre, número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que carteiras assinadas

Em 2023, há 1,45 beneficiários do Bolsa Família para cada pessoa com carteira assinada no Acre, segundo o levantamento do portal Poder 360. Assim, o Estado segue entre os Estados onde há mais pessoas sobrevivendo com ajuda do seguro social que do trabalho formal.

Em número absolutos, diz o Poder 360, são 134.231 beneficiários do Bolsa Família e 92.473 empregos com carteira assinada.

No ano passado, outro levantamento, desta vez produzido pelo G1, mostrou que o Acre estava entre os Estados cujo volume de atendidos pelo então Auxílio Brasil era superior aos com emprego formal -mas os números eram outros: 111.112 eram beneficiários do programa e 88.502 formalizados no emprego. Assim, em 2022, eram 1,25 beneficiário do seguro social por empregado com carteira assinada -dado que sugere crescimento maior dos que dependem do auxílio governamental que dos que conseguem trabalho formal.

No final do ano passado, o ac24horas publicou o resultado de um estudo (acesse aqui https://ac24horas.com/2022/12/03/acre-tem-o-3o-maior-contingente-de-pessoas-vivendo-na-extrema-pobreza/) mostrando que no Acre 16,5% da população vive na extrema pobreza ganhando menos de dois dólares ao dia. Eram 149,4 mil nessa condição levando-se em conta a população estimada de quase 907 mil habitantes no Estado no período.

Ainda no ano passado, o Governo Federal informou que o Acre era o Estado com o maior benefício médio do Auxílio Brasil no país. Eram R$ 629,75 para cada família, enquanto o tíquete nacional ficou em R$ 607,85. Mais de 125,5 mil famílias do estado foram contempladas com esse recurso no mês de agosto de 2022, a partir de um investimento federal de R$ 78,3 milhões.