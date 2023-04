Iapen diz que 4 presos há foram recapturados após fuga de presídio em Cruzeiro do Sul

Uma fuga em massa de ao menos 11 presos foi registrada no início da tarde desta quinta-feira, 13, no Presídio Manoel Nery, localizado em Cruzeiro do Sul. Até o momento, apenas 3 foram recapturados. As informações são do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN).

O presidente do IAPEN, Glauber Feitoza, afirmou que os fugitivos pertencem ao Bloco 7 do presídio, ocupado por membros da organização criminosa Comando Vermelho. “A ocorrência está em andamento e estamos apurando tudo. Os ocupantes do Bloco 7 são predominante do Comando Vermelho. As buscas estão sendo feitas”, contou.

Além dos Policiais Penais, a Polícia Militar e equipe do Grupo Penitenciário de Operações Especiais – GPOE estão no presídio e nas buscas aos fugitivos.

VEJA OS FORAGIDOS: