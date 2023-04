Fim de semana em Rio Branco, tem Especial das bandas System of a Down e Foo Fighters

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) anunciou que trabalhará pela reativação do Prêmio de Jornalismo do Legislativo, em sessão solene nesta sexta-feira, 14, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) em homenagem aos jornalistas. A sessão, presidida por Ribeiro, foi proposta pelo deputado Afonso Fernandes (PL), em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado no último dia 7 deste mês.

“O jornalista é um instrumento da democracia, uma voz primordial para a sociedade e as nossas instituições. E devemos estar cada vez mais valorizando esses profissionais. Por isso, nosso mandato está à disposição no que for preciso para valorizar todos vocês, inclusive, voltando a discutir o retorno do Prêmio de Jornalismo do Legislativo, cuja última edição ocorreu ainda em 2017”, afirmou Eduardo Ribeiro na tribuna da Casa Legislativa.

O retorno da obrigatoriedade do diploma para pessoas que obtiveram o registro de jornalista desde 2009, na PEC 206, a chamada PEC do Diploma, a valorização salarial dos profissionais e a realização de concursos públicos para trabalhadores da área também foram algumas das reivindicações do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre, representado pelo jornalista Adailson Oliveira, 1° secretário da instituição.

A Proposta de Emenda Constitucional, determinando o retorno obrigatório do diploma para o exercício do jornalismo, foi aprovada no Senado Federal. “Agora, gostaríamos do apoio dos senhores deputados para que fizessem gestão junto aos colegas da Câmara em Brasília para nos apoiarem nesta empreitada, votando a favor da PEC em questão” destacou Oliveira.

Uma série de homenagens agraciou jornalistas veteranos e grandes expoentes da imprensa acreana.

Participaram também da solenidade em caráter especial os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Nilda Dantas. Ainda se fizeram presentes o defensor público Celso Araújo e a secretária de Estado de Comunicação Nayara Lessa.