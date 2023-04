Após fala de Lula sobre guerra, ucranianos sugerem que Brasil devolva o Acre para a Bolívia

Foto: Internet/Reprodução

Depois que o presidente Lula sugeriu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que cedesse território à Rússia para dar fim à guerra entre os dois países, ucranianos têm sugerido a Lula que ele devolva o Acre à Bolívia.

No dia 06 de Abril, o chefe do Executivo brasileiro disse que, para acabar com a guerra, a Ucrânia deveria ceder o território da Crimeia para a Rússia, sob o argumento de que “não se pode ter tudo”. O governo da Ucrânia rejeitou a sugestão apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pôr fim ao conflito com a Rússia, e a declaração do brasileiro não foi bem vista por países que condenam as ações de Vladimir Putin dos territórios ucranianos.

Desde de que assumiu o mandato, em janeiro, Lula busca manter condições de conversar com os dois lados da guerra para não comprometer relações diplomáticas e comerciais do Brasil com países como a própria Rússia, China e Estados Unidos.

No Twitter, usuários ucranianos e de outras nações sugerem que Lula, então, devolva o Acre à Bolívia.

Georg Eickhoff, ex-funcionário da OSCE – Special Monitoring Mission to Ukraine (Missão Especial de Monitoramento da Ucrânia), que é um órgão de segurança que observa a segurança da Ucrânia, disse que a Ucrânia pode ceder a Criméia à Rússia assim que o Brasil ceder seus estados amazônicos, incluindo o Acre.

Uma usuária americana do Twitter disse em seu perfil: “certo- então se a Bolívia decidir ficar com Acre e Rondônia, Lula se contentaria em abrir mão? Deus, o povo do Brasil realmente teve escolhas terríveis na última eleição”.

Foto: Twitter/reprodução

Além de estrangeiros, brasileiros também se manifestaram contra a fala de Lula citando o Acre como exemplo.