Acre tem quinta-feira quente com chances de chuvas rápidas, aponta previsão

Em junho do ano passado, o governo do estado divulgou o resultado final do concurso público para o Corpo de Bombeiros e em novembro os aprovados iniciaram o curso de formação.

Ocorre que, completados quase um ano do resultado final, o concurso público ainda é motivo de briga na justiça. Um grupo de candidatos entraram na justiça para provar que foram prejudicados, alegando que ao chegaram no dia da prova se deparam com assuntos que não estavam no edital.

Inconformados com a situação, exigem o cumprimento do previsto no edital, ou seja, a elaboração de questões que respeitem os conteúdos previstos garante aos candidatos a isonomia e igualdade do certame. Na alegação feita à justiça, os candidatos alegam que ao cobrar conteúdos não previstos no edital de concurso público, o certame contraria a Constituição Federal do Brasil, em especial, aos princípios jurídicos-constitucionais, pois o edital deverá prever todo o conteúdo programático das matérias que serão exigidas nas provas, com base no princípio da eficiência, tendo como subprincípio o da não-surpresa dos atos Administrativos.

O Tribunal de Justiça do Acre solicitou um parecer técnico aos professores doutores nas áreas de química e ciências físicas da Universidade Federal do Acre. O ac24horas teve acesso ao parecer que confirma que oito questões contidas na prova não faziam parte de conteúdos do edital e em uma outra havia mais de uma resposta correta. Os candidatos prejudicados pedem a anulação das questões, o que provocaria uma pontuação diferente e, consequentemente, uma mudança na relação dos aprovados. “Temos a convicta certeza de que a justiça será feita no tão esperado julgamento desse caso e a anulação dessas questões com a correta pontuação. Acreditamos que a justiça é para ricos e pobres, pois as noites em claro estudando não podem ter sido em vão”, diz uma estudante que entrou na justiça e pede para não ter o nome revelado.