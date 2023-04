Gladson cobra que governo não seja pautado pela oposição e diz que já cumpriu mais de 200 metas da gestão

Em solenidade na manhã desta quarta-feira, 12, no auditório da Biblioteca Pública, no centro da capital, ocorreu a apresentação e Coletiva de Imprensa do Plano de Metas dos primeiros 100 dias de governo de Gladson Cameli (Progressistas).

Com auditório lotado e com a presença maciça de gestores e comissionados, o secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, destacou que ao longo do período as metas assumidas foram cumpridas pela equipe governamental. “O total de metas que o governo assumiu foram 263 metas, até o dia 10, garantimos a entrega de 211 metas, algo superior a 80%”, explicou.

Brandão destacou que cerca de 45% das metas não cumpridas ainda não foram executadas. “Seguem em andamento e vamos dar execução a elas. Apenas 7% delas não foram iniciadas, uma delas era a ampliação do Huerb. O quantitativo mostra que a gestão segue preparada para cuidar das pessoas”, ressaltou.

O secretário disse ainda que para a execução das “metas” de 100 dias de governo empenhou mais de R$ 300 milhões. “Todos os eixos tiveram de 90% a 100% de execução. Executamos mais de R$ 200 milhões em recursos”, comentou.

Em seu pronunciamento, Gladson usou a palavra para enaltecer a equipe governista e sua vice-governadora, Mailza Assis, também do Progressistas. “Usando meu jeito, muito obrigado de coração e peito aberto”, revelou.

Cameli contou que o objetivo é sempre mostrar a transparência da gestão e parabenizou os mais de 80% das metas atingidas e assumidas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “O governador é escolhido pela maioria da população e na gestão temos todas uma equipe. Vocês [secretários] me deram uma prova quando aconteceu aquela alagação, houve uma sintonia e todo um trabalho, ocorreu graças ao empenho de cada um. Jamais vou querer apresentar um estado fictício e a verdade deve prevalecer e respeito”, declarou.

Além disso, o chefe do executivo acreano garantiu que não deverá fazer falsas promessas ao povo e voltou a defender a transparência da máquina pública. “A coisa pública precisa de transparência, respostas e estender a mão a quem mais precisa. O foco é cuidar das pessoas. Na área da educação, saúde, segurança, o básico tem que ser feito, mas temos que ser audaciosos. O Acre não é menor do que os demais do país, temos que ter determinação”, ressaltou.

Gladson pediu empenho dos gestores na execução das demais metas governamentais. “Tem que ser feito o levantamento das suas secretarias e cada um que não conseguir executar as metas têm que buscar conseguir”, sugeriu.

O governador ainda pediu aos secretários que não deixem de ser pautados pela oposição de parlamentares. “Vocês vão deixar? Eu acredito que não, ou vamos ser pautados pela oposição. Transparência é tudo”, encerrou.