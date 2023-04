Governo restringe plantio da soja entre 22 de junho a 20 de setembro no Acre

O mês de fevereiro voltou a registrar o crescimento da inadimplência no país. Segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, o Acre melhorou no ranking de endividados, saindo da 7ª para a 9ª posição na comparação entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023 -mas o Estado segue no ´Top 10´ da inadimplência no País.

Além disso, o Acre viu crescer, nesse período, a proporção de habitantes inadimplentes: em fevereiro de 2022 eram 45,35% da população e, no ano seguinte, 45,07%.

Em fevereiro deste ano, o Rio de Janeiro alcançou a indesejada primeira posição no ranking de representatividade da população inadimplente no Brasil. Com 52,69% da população fluminense nessa situação, o Estado registrou um crescimento de 5,11% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando ainda figurava em terceiro lugar.

Com a menor renda per capita, a região Norte do país possui cinco dos seus sete Estados no top 10 de maior taxa de representatividade de inadimplência da população adulta. São eles: Amazonas (52,67%), Amapá (52,41%), Roraima (47,52%), Tocantins (45,49%) e Acre (45,07%) – a região amapaense, por sua vez, conta com o maior crescimento proporcional, de 6,33%, em relação ao período de 2022.Na sequência, aparece o Centro-Oeste com Distrito Federal (51%), Mato Grosso (50,43) e Mato Grosso do Sul (47,83).

Responsável, na média nacional, por 31,6% das dívidas, o Cartão de Crédito continua sendo o segmento com o maior número de brasileiros inadimplentes, seguido pelas Contas Básicas (21,7%) e pelo setor de Varejo (11,2). Em comparação a fevereiro de 2022, as contas com bancos e cartões contabilizaram aumento de 3%, enquanto os outros dois segmentos demonstraram queda.