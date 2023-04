Nova ameaça de perfil fake promete ataque na escola Lourival Sombra, no Acre

Apesar de a Secretaria de Segurança Pública do Acre afirmar que investiga ameaças publicadas em perfil anônimo nas redes sociais, novas ameaças surgiram na tarde desta segunda-feira, 10.

Desta vez, o criminoso direciona a ameaça de massacre à escola Lourival Sombra, situada no Conjunto Tangará, em Rio Branco. O perfil, criado há poucos instantes, já começa a ganhar focos e muitos seguidores, curiosos pelo desenrolar do caso.

A ameaça está ligada ao caso que vem repercutindo em vários locais do país, em que jovens terroristas planejam um ataque à escolas e creches na semana do dia 20 de abril, data em que o Massacre de Columbine, nos Estados Unidos, completa 24 anos. Na ocasião, 15 estudantes foram mortos.

Assim como na primeira ameaça, não há informações concretas, o perfil não traz identificação e possui as características de perfil fake, com o interesse de assustar a população. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública do Acre declarou que, antes da divulgação do áudio, já havia tomado medidas para coibir qualquer tipo de violência nas escolas, como colocar policiais na entrada das escolas.