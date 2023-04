Depois de nova subida por conta das chuvas, nível do Rio Acre volta a baixar na capital

O show da roqueira baiana Pitty foi anunciado que acontece em Rio Branco no dia 7 de setembro na Maison Borges.

A confirmação foi feita pela produção da Cê Acredita Eventos que afirmou ainda que a venda de ingressos será disponibilizada em breve. A notícia deixou os fãs do rock nacional empolgados, já que parte do público acreano se ressente de shows que não sejam do sertanejo. Gênero que tem dominado as atrações de shows que acontecem no estado.

Ocorre que apesar da confirmação do show, os fãs reclamam que o show ainda não consta na agenda confirmada pela artista. O questionamento foi feito pelo jornalista Hugo Costa em uma rede social, que, de forma bem humorada, perguntou se a cantora já foi avisada do show no Acre.

A reportagem do ac24horas verificou que no site oficial da cantora não há nenhuma confirmação do show na capital acreana. O fato não representa que o evento não irá acontecer, já que faltam cinco meses para a data do show e não há nenhuma apresentação marcada para o dia 7 de setembro, data em que, a priori, foi anunciado o show da roqueira na capital acreana.

Veja a agenda confirmada de shows da cantora: https://www.pitty.com.br/agenda