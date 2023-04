Centenas de fiéis celebram a Missa da Páscoa na Catedral Nossa Senhora de Nazaré na capital

Um artigo divulgado na imprensa nacional neste domingo, 9, escrito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,(PT) sobre os 100 dias de governo que será celebrado já segunda-feira, 10, o petista destaca as ações do seu terceiro governo, dentre eles ações em prol do povo do Acre.

Segundo ele, no estado 131 mil famílias foram contempladas já em março e 56 mil delas tiveram o adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos. “Em especial às 33 milhões de vítimas da fome. O Bolsa Família voltou ainda mais forte, com valores adicionais para crianças e adolescentes. Mais de 21 milhões de famílias já receberam os novos benefícios. Nesses primeiros 100 dias de governo, trabalhamos incansavelmente para devolver dignidade e qualidade de vida ao povo brasileiro, em especial às 33 milhões de vítimas da fome. O Bolsa Família voltou ainda mais forte, com valores adicionais para crianças e adolescentes. Mais de 21 milhões de famílias já receberam os novos benefícios”, escreveu.

Além disso, Lula disse ainda que o Acre também já foi contemplado com o Mais Médicos e anúncio de construções de obras. “Atenderá 14 municípios acreanos; e a retomada 14 mil obras pelo país, entre elas nove obras em creches e escolas públicas do Acre, com recursos do BNDES”, garantiu.

O presidente citou avanços em todas as áreas da gestão como por exemplo, os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), congelados há seis anos, tiveram reajuste médio de 36%. “Reativamos também o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia tanto os pequenos produtores rurais quanto quem mais precisa de comida na mesa. E retomamos a Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada às famílias de baixa renda”, mencionou.