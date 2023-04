Programa Peixe no Prato Solidário beneficia mais 300 famílias afetadas pela enchente

Dando continuidade ao Programa Peixe no Prato Solidário, lançado pelo governo do Acre neste feriado da Semana Santa, que se refere à doação de peixes para as famílias afetadas pela enchente, nesta sexta, 7, a Secretaria de Agricultura (Seagri) seguiu com as doações beneficiando mais de 300 famílias nos bairros Judia, Canaã, Beco da Cigana e Comara. Também foram entregues 300 quilos de pescado no abrigo da Prefeitura de Rio Branco, instalado no Parque de Exposições.

Cada família afetada recebe de 2 a 3 unidades de peixe tambaqui, com cada unidade pesando mais de 2 quilos. Nos bairros Judia e Canaã foram 85 famílias, no Beco da Cigana foram 71 e no bairro Comara foram 150 moradores, por se tratar de um bairro mais numeroso.

O secretário de Agricultura, José Luis Tchê falou sobre a simbologia do programa para o governador Gladson Cameli, por se tratar da Semana Santa, representa alimento na mesa das famílias que enfrentaram esse drama da alagação. Lembrando que no aspecto geral o povo acreano é muito solidário.

“A compra com recursos próprios do governo do Estado, da produção dos agricultores familiares é um investimento superior a R$ 3 milhões, capaz de injetar um ânimo na economia num momento de muita crise”, enfatizou Luis Tchê.