Prefeitura volta atrás e anuncia que atendimento na URAP Maria Barroso até às 22 horas

A prefeitura de Rio Branco divulgou um comunicado onde anuncia que a URAP Maria Barroso, uma das mais movimentadas da capital, localizada no bairro Ayrton Senna, na região da Sobral, não vai mais funcionar até às 22 horas como anunciado.

De acordo com o comunicado oficial, o motivo é a ameaça de facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas na região. A medida havia sido anunciada para ajudar a população que foi atingida pela cheia do Rio Acre.

No documento, a prefeitura diz que a decisão foi tomada para preservar a segurança dos servidores.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), comunica que, em decorrência de ameaças por tomada de território, assim como para preservar a segurança de seus servidores, a Unidade de Saúde Maria Barroso, localizada na Av, Sobral n° 1.781 , bairro Ayrton Senna, não funcionará até às 22h conforme havia sido anunciado anteriormente.

Prefeitura de Rio Branco