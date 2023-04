Bocalom viaja para visitar o pai que está internado na UTI

Preocupado com a situação dos produtores que perderam sua produção agrícola na alagação histórica do rio Acre, em Rio Branco, o deputado André da Droga Vale (Podemos) visitou a região do Belo Jardim III, onde está situado as comunidades Vista Alegre, Catuaba e Liberdade. Locais de onde vem a maior produção dos derivados da mandioca.

“Aqui são centenas de famílias que vivem da produção, que infelizmente perderam tudo nessa enchente. A região de Rio Branco que mais cultiva a mandioca para a produção de goma foi afetada pelas cheias, e hoje, viemos aqui prestar nossa solidariedade e dizer que estaremos convidando o Governo do Estado através da SEPA (Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio), para estarmos trabalhando uma melhor forma de ajudar nossos produtores nesse momento”, destaca o parlamentar.

Segundo o deputado André, os produtores perderam tudo, mas não perderam a vontade de trabalhar.” E, eu como deputado estadual irei lutar juntos com eles, para que possam continuar com suas vidas dignas e trabalhando no desenvolvimento da nossa produção”, pondera.

Além da mandioca, a região do Belo Jardim III é a maior produtora de coloral do município, feito da extração do urucum.

Seu Ademir, que é produtor, lamenta as perdas e dizem que eles estão isolados. ” Estamos nessa situação, produção debaixo água, sem acesso a ponte, por isso, o deputado veio aqui para buscar uma forma de nos ajudar”.