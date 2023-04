Idoso que ajudava alagados é encontrado morto no Rio Acre

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lançou na noite de ontem (3) a plataforma automatizada ClimaAdapt: Criando um Futuro Sustentável, desenvolvida pela Microsoft Brasil. Ela permitirá ao poder público identificar áreas de maior vulnerabilidade ambiental e gerar mapas com precisão de cem metros, identificando as regiões brasileiras mais suscetíveis a eventos climáticos extremos, como cheias e queimadas.

O objetivo é fazer com que os governos possam planejar ações com foco em áreas de maior vulnerabilidade, como o desastre climático extremo vivenciado por milhares de famílias acreanas devido à cheia do Rio Acre e o isolamento do resto do Brasil foram citados no evento.

“Eventos climáticos como o vivenciado na capital acreana ocorriam a cada dez anos. Agora, têm acontecido a cada três, quatro anos. O Acre fica numa localização de vulnerabilidade, pois depende da BR-364, o que pode gerar desabastecimento, atrasos relacionados à infraestrutura, produtos, bens e serviços essenciais”, observou o diretor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Paulo Alexandre de Toledo Alves.

Fonte: Agência de Notícias do Acre