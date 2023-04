Rio Branco cai em ranking de cidades empreendedoras

O Sargento da Polícia Militar Isaias Brito teve sua casa invadida por criminosos na manhã deste domingo, 2. Ele foi rendido com sua família no bairro Floresta Sul, em RIo Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 6h, três criminosos não identificados armados com dois revólveres e uma escopeta invadiram a residência da vítima. Ao escutar o barulho, o militar pegou sua pistola e ao abrir a porta para averiguar a situação foi rendido juntamente com os demais da família (esposa e uma criança de 5 anos).

As vítimas foram mantidas em cárcere privado por aproximadamente 2h. Os bandidos pegaram o veículo do Sargento um Wolkswagen T Cross HL TSI AE, de cor marrom, placa QLZ-6F73, e embarcaram roupas, TVs, relógio, a arma de fogo PT840 com carregador e 45 munições, capa tática de colete balístico em seguida saiu da residência com os pertences deixando dois comparsas na casa.

Após 20 minutos, o criminoso voltou no veículo do Sargento Isaías, buscou o restante dos bens e os dois criminosos que ficaram na casa e fugiram.

Isaías conseguiu sair do cárcere privado e acionou a Polícia Militar até a sua residência. Durante depoimento, o Sargento chegou a informar que ouviu os bandidos dialogando e chamando o nome Samuel e Wolverine e que eles conheciam muito bem a região, inclusive onde existiam câmeras de segurança. Ele relatou ainda aos Policiais que os criminosos deixaram claro que ele era policial, e que queriam a arma de fogo, bens e dinheiro.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no local, colheram as características dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região e conseguiram encontrar o carro abandonado no bairro Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco. Os criminosos não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil.