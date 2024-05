Atlético-MG vence Rosario e é o 1° classificado às oitavas da Libertadores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Atlético-MG dominou o Rosario Central, venceu os argentinos fora de casa por 1 a 0 e se garantiu, de maneira antecipada, às oitavas de final da Libertadores. Paulinho, já nos minutos finais do confronto, balançou as redes do primeiro clube classificado ao mata-mata da competição.

O resultado deixou a equipe de Gabriel Milito com 12 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo G. O Rosario, por outro lado, estacionou nos 4 pontos e perdeu a vice-liderança para o Peñarol, que superou o Caracas.

Anúncios

Os mineiros lutam, agora, pela melhor campanha geral antes do mata-mata para ter a vantagem de decidir os duelos em Belo Horizonte.

Os times voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Atlético-MG visita o Peñarol na terça-feira (14), enquanto o Rosario recebe o Caracas dois dias depois.

Como foi o jogo

O Atlético-MG dominou a 1ª etapa, mas parou na trave e no goleiro Broun. Os brasileiros pressionaram desde o apito inicial e tiveram as melhores chances do jogo, mas não conseguiram balançar as redes argentinas antes do intervalo.

No 2° tempo, os mineiros continuaram martelando e chegaram ao gol com Paulinho, que balançou as redes nos minutos finais e cravou, de fato, a classificação dos comandados de Gabriel Milito.

Gols e destaques

Brasileiros ao ataque. O Atlético-MG iniciou a partida pressionando a saída de bola dos argentinos e, com a bola, atacando em velocidade. Primeiro, Scarpa concluiu cruzamento de Arana e acertou a rede pelo lado de fora. Depois, Paulinho experimentou e obrigou Broun a trabalhar — Hulk também assustou, já na casa dos 12 minutos.

Hulk carimba a trave. Os visitantes continuaram martelando o acuado Rosario, que passou a usar e abusar das faltas no seu campo de defesa na tentativa de controlar o adversário. Em uma das bolas paradas, aliás, Hulk chutou forte e carimbou a junção das duas traves.

Argentinos esboça reação, e brasileiros reclamam. Os donos da casa tiveram sua melhor chance em um contra-ataque já na reta final da 1ª etapa, quando Malcorra recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro para a área — Everson não conseguiu alcançar a bola, que passou por todo mundo. Pouco antes do apito, aliás, o Galo reclamou de uma possível mão na bola de Quintana dentro da área após chute de Otávio, mas não foi atendido.

Scarpa descalibrado. Os brasileiros voltaram do vestiário no mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos e, dominantes, não demoraram para assustar: em nova jogada de Arana pela esquerda, Scarpa recebeu em boa condição, mas voltou a errar o alvo de Broun e mandou para fora.

Milito mexe. O técnico do Atlético-MG resolveu refrescar o seu meio de campo em meio às tentativas ofensivas malsucedidas, com Igor Gomes e Alisson substituindo Scarpa e Zaracho, respectivamente. Pouco tempo depois, ele abriu mão de Hulk para acionar Vargas no ataque.

Paulinho desafoga e marca. Os brasileiros foram recompensados, de fato, aos 41 minutos do 2° tempo, quando Paulinho tabelou com Alisson e disparou para a área. Após cruzamento rasteiro, Vargas pisou na bola, que sobrou limpa para o camisa 10 estufar as redes do Rosario e definir a vitória: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

Anúncios

ROSARIO CENTRAL 0x1 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 7 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo G da Libertadores

Local: Estádio Gigante Arroyito, em Rosário (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Damián Martínez (RCE); Saravia, Paulinho, Battaglia, Vargas (ATM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Paulinho (ATM), aos 41 min do 2° tempo

ROSARIO CENTRAL: Broun; Damián Martínez (Coronel), Mallo, Quintana e Sández; O’Connor (Ibarra), Ortiz, Malcorra, Campaz (Giaccone) e Jonatan Gómez (Lovera); Módica. Técnico: Miguel Ángel Russo

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Alisson) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Vargas) e Paulinho (Pedrinho). Técnico: Gabriel Milito